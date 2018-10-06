أمريكا تحدد هوية جندي لقي حتفه في قتال بأفغانستان

كابول- (د ب أ):

حددت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم السبت هوية أحد الجنود، الذين قتلوا مؤخرا في أفغانستان.

وجاء في بيان الوزارة إن جيمس سلاب، من ولاية نورث كارولينا توفي متأثرا بإصابات تعرض لها بسبب انفجار عبوة ناسفة بإقليم هلمند أمس الأول الخميس.

وذكرت تقارير إعلامية أنه الجندي الامريكي الثامن الذي يقتل في أفغانستان هذا العام.