المرصد: مقتل 35 عنصرا من "سوريا الديمقراطية وداعش" في معارك دير الزور

لندن- أ ش أ:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 26 عنصرا من تنظيم داعش و9 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في المعارك الدائرة بين الطرفين بريف دير الزور الشرقي خلال اليومين الماضيين .

وقال المرصد (مقره لندن)- وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم السبت - " إن وتيرة الاشتباكات بين الطرفين شهدت تصعيدا بعد التقدم الذي احرزته قوات سوريا الديمقراطية في جبهة هجين وسوسة، ويسعى داعش لاستعادة المناطق الذي خسرها، وفي المقابل تحاول قوات سوريا الديمقراطية بدعم من واشنطن تضيق الخناق على التنظيم في الجيب الأخير الخاضع لسيطرته على ضفاف نهر الفرات ".

وفي محافظة إدلب، أوضح المرصد اندلاع اشتباكات عنيفة بين هيئة تحرير الشام ( النصرة سابقا ) وبين الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من تركيا في منطقة خفض التصعيد بين محافظتي حلب وإدلب.

وأضاف أن أترالا من مقاتلين وعربات تابعة للجبهة الوطنية قادمة من منطقة عفرين إلى مناطق الاشتباكات من أجل مواجهة جبهة النصرة الذين هاجموا مواقع للجبهة في المنطقة .

وفي حلب، أفاد المرصد بوقوع عدة انفجارات في المحافظة وضواحيها دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية ، مرجحا أن تكون الانفجارات ناجمة عن قصف للمعارضة لحي حلب الجديدة.