بومبيو: الصين جزء من حل الأزمة الكورية الشمالية

واشنطن- أ ش أ:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الصين ستكون جزءا من حل الأزمة الكورية الشمالية، مستبعدا احتمال أن يؤدي تفاقم التوترات الأمريكية مع بكين إلى عرقلة الجهود الرامية إلى إقناع بيونج يانج التخلي عن أسلحتها النووية.

وأضاف بومبيو - في حديث لمجموعة من الصحفيين أثناء توجهه لرابع زيارة لكوريا الشمالية هذا العام حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت - أن هدف محادثاته في بيونج يانج في مطلع الأسبوع سيكون التأكد من إدراكنا ما يحاول كل فريق تحقيقه في حقيقة الأمر، معربا عن أمله بأن يتمكن من الاتفاق على موعد ومكان بشكل عام لعقد ثاني اجتماع قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت زيادة التوترات مع الصين ستعرقل جهوده، قال وزير الخارجية الأمريكي إن الصين أوضحت باستمرار أنها تريد نزع سلاح كوريا الشمالية النووي، مضيفا "لقد قالوا على الرغم من المجالات التي توجد بيننا خلافات فيها وأمور أخرى إنهم مصممون على دعم جهودنا لاستكمال ذلك، وبشكل مستمر منذ أن بدأنا لأول مرة هذه العملية".