ولي العهد السعودي: قطر وإيران وراء شبكة التجسس المضبوطة مؤخرًا

كتب - هشام عبد الخالق:

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن قطر وإيران هما من يقفان بشكل رئيسي وراء شبكة التجسس التي تم ضبطها مؤخرًا.

وأكد بن سلمان، في حوار مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أنه لم يتم اعتقال أحد بسبب مطالبته بقيادة النساء للسيارات كما صرح البعض، بل كان هذا بسبب تكوينهم علاقات مع وكالات لدولٍ أخرى، ووجود شبكة اتصالات مع أشخاص حكوميين، وتسريبهم معلومات لمصلحة تلك الحكومات الأخرى.

وأضاف ولي العهد السعودي، أنه تم توجيه تهم تجسس لهؤلاء النساء بسبب تحدثهن لمخابرات دول أخرى، وتوجد لدينا مقاطع فيديو تدين بعضًا منهن، وأنه سيكون هناك قضايا رسمية بحقهن.

وحول الدول التي تحدثت معهن هؤلاء النسوة، قال بن سلمان، إن قطر إحدى تلك الدول التي جندتهن، بالإضافة إلى إيران بشكل غير مباشر، هاتان هما الدولتان الرئيسيتان اللتان كانتا تُجند هؤلاء الأشخاص، وأثبتت الأدلة والتحقيقات أنهم كانوا على دراية بأن ذلك كان عملًا استخباراتيًا ضد المملكة العربية السعودية.