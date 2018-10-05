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ولي العهد السعودي: لا نريد حزب الله جديد في المنطقة

10:00 م الجمعة 05 أكتوبر 2018
ولي العهد السعودي: لا نريد حزب الله جديد في المنطقة

القاهرة - مصراوي:

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع وكالة "بلومبرج"، نشرت الجمعة، إن بلاده لا تريد "حزب الله " جديد في الجزيرة العربية، مشددا أن الأمر "خط أحمر للعالم وليس للسعودية فقط"، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأضاف "لا أحد يريد أن يكون حزب الله قريبا من منطقة يمر منها 15% من التجارة العالمية"، معربا عن أمله في أن تنتهي الأزمة اليمنية في أقرب وقت ممكن.

وقال "نأمل أن تكون الأطراف اليمنية جاهزة قريبا للتفاوض والتوصل إلى حل".

وأضاف ولي العهد السعودي: "لقد تمكنا من حماية مصالحنا حين كانت الإدارة الأمريكية السابقة تعمل ضد أجندتنا"، مضيفا " لقد نجحنا في حماية مصالحنا وإدارة أوباما أخفقت".

وأردف "نتقبل أن الأصدقاء سيقولون أمورا جيدة وسيئة".

وتابع "نحن ندفع ثمن الأسلحة الأمريكية وهي ليست مجانية. بعض الأسلحة الأمريكية التي نشتريها سيتم تصنيعها في السعودية".

وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن العلاقات مع الولايات المتحدة ممتازة. وقال "نحب العمل مع الرئيس الأمريكي وقد حققنا الكثير سويا. لقد حققنا الكثير في الحرب على الإرهاب والتطرف. نعمل سويا على كبح التحركات الإيرانية السلبية"، مؤكدا أن العلاقات مع الولايات المتحدة ممتازة.

وفي شأن النفط والطاقة، قال ولي العهد السعودي :"نحن لا نحدد أسعار النفط بل الأسعار تعتمد على العرض والطلب، ونحن ملتزمون بأن لا يحصل أي نقص في إمدادات النفط في العالم".

ولي العهد السعودي حزب الله محمد بن سلمان

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