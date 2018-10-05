بن سلمان: خاشقجي ليس في القنصلية.. ونرحب بتفتيش السلطات التركية

كتب - هشام عبد الخالق:

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي ليس في القنصلية السعودية بتركيا.

وتابع بن سلمان، في حوار مع وكالة بلومبرج الأمريكية، أن خاشقجي مواطن سعودي وأنه سيستمر في الحوار مع الحكومة التركية لمعرفة ماذا حدث له هناك.

وأضاف بن سلمان، أن خاشقجي دخل وخرج بعد دقائق أو ساعة، ونقوم بالتحقيق في هذا الأمر من خلال وزارة الخارجية.

وقال ولي العهد السعودي، إنه مستعد للترحيب بالحكومة التركية لدخول القنصلية والبحث في المبنى، على الرغم من أن مباني القنصلية تعتبر أرضًا أجنبية، ولا يوجد لدينا ما نخفيه.

وعند سؤاله عن التهم التي يواجهها خاشقجي في السعودية، رد بن سلمان، يجب علينا أن نعرف أين هو قبل أي شيء.