بعد تصريحات ترامب عن السعودية.. بن سلمان: لن ندفع مقابل أمننا

كتب – محمد عطايا:

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة لن تدفع شيئًا مقابل أمنها، موضحًا في الوقت ذاته أن بلاده تربطها علاقات عمل مميزة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف في لقاءه بوكالة "بلومبيرج"، أن المملكة تشتري الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تأخذها بالمجان.

وكان الرئيس الأمريكي تحدث أمس الخميس، خلال تجمع انتخابي للجمهوريين خاص بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في ولاية مينيسوتا، عن مطالبته للعاهل السعودي الملك سلمان بأن تدفع المملكة الأموال لأمريكا مقابل حمايتها.

كما أعلن ولي العهد السعودي، أن الخطة المتوقفة لبيع الأسهم في شركة النفط العملاقة "أرامكو" ستمضي قدمًا، واعدًا بإجراء اكتتاب أولي بحلول عام 2021، والتشبث برؤيته الطموحة للشركة التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار أو أكثر.

وقال بن سلمان في مقابلة مع الوكالة بقصره في القصر الملكي بالرياض: "أعتقد أن الاكتتاب العام سيكون في أواخر عام 2020 أو بدايات 2021، وسيقرر المستثمر السعر عندما يحين وقت البيع، وأعتقد أنه سيكون أعلى من 2 تريليون دولار".