من هو مينج هونج وي رئيس الإنتربول المختفي؟

كتب - محمد عطايا:

صدرت تقارير أمنية وإعلامية، اليوم الجمعة، تفيد باختفاء رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، مينج هونج وي، خلال زيارته لمنشأ رأسه الصين.

وأعلنت المنظمة أن مسؤوليها مُطلعين بشأن التقارير الإعلامية المتعلقة بالاختفاء المزعوم لرئيس المنظمة، وأن هذه المسألة متروكة للسلطات ذات الصلة بالموضوع في فرنسا والصين.

ونوهت منظمة إنتربول، في بيان -اليوم الجمعة-، أن الأمين العام للإنتربول، وليس رئيس المنظمة، هو المعني بمسؤولية إدارة العمليات التي تقوم بها الشرطة الدولية، فيما أعلن البيان- في ختامه- أن مقر الأمانة العامة للإنتربول لن يدلي بمزيد من التفاصيل بشأن هذا الصدد.

فيما فتحت فرنسا تحقيقًا في اختفاء مينج هونج وى، رئيس الشرطة الجنائية الدولية.

وقالت مصادر في الشرطة، إن عائلته فقدت الاتصال معه منذ أن ترك مقر الإنتربول، في مدينة ليون الفرنسية، في رحلة إلى الصين قبل أسبوع.

وقال مصدر قريب من جهة التحقيق في فرنسا في "حادث الاختفاء" لوكالة فرانس برس "إنه لم يختف في فرنسا".

ولكن من هو مينج هونج وي؟

ولد في نوفمبر عام 1953، في مدينة هاربن، بمحافظة هيلونججيانج الصينية. وتخرج من جامعة بكين، حيث درس الحقوق.

كما أنه سياسي صيني، وضابط شرطة، ومسؤول بارز في الحزب الشيوعي في الصين.

وبحسب الموقع الرسمي للإنتربول، فإن هو مينج شغل عدة مناصب سابقة، حيث عمل كنائب لوزير الأمن العام في الصين ، ولديه ما يقرب من 40 عامًا من الخبرة في مجال العدالة الجنائية والشرطة.

كما أشرف على الشؤون المتعلقة بالمؤسسات القانونية، ومراقبة المخدرات، ومكافحة الإرهاب، ومراقبة الحدود، والهجرة والتعاون الدولي.

وشغل مينج عدة مناصب في وزارة الأمن العام، منها مدير شعبة شرطة الدوريات، والمدير العام لإدارة مراقبة المرور، ومساعد الوزير، ونائب الوزير.

كما شغل منصب نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات، ومدير المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب، وعضو المجلس الصيني لهيكل مكافحة الإرهاب الإقليمي لمنظمة شنجهاي للتعاون. كما أنه شغل منصب المدير العام لخفر السواحل الصيني بين عامي (2013 – 2017).

في العاشر من نوفمبر عام 2016، انتخب الرئيس الخامس والثمانين للشرطة الدولية (انتربول)، وسيخدم في ذلك المنصب حتى 2020.