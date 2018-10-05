أكثر الكلمات إنتشاراً

ملكة جمال مصر 2018 عمرو دياب مرتضى منصور تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

واشنطن بوست تخصص "عمودًا شاغرًا" لجمال خاشقجي المختفي في تركيا

07:24 م الجمعة 05 أكتوبر 2018
واشنطن بوست تخصص "عمودًا شاغرًا" لجمال خاشقجي المختفي في تركيا

جمال خاشقجي

أسطنبول - (د ب أ)

خصصت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عمودًا شاغرًا في صفحة الرأي اليوم الجمعة، للصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى قبل ثلاثة أيام، منذ زار القنصلية السعودية في مدينة أسطنبول التركية.

وحمل العمود الشاغر عنوان "صوت مفقود" وفي المساحة المخصصة لاسم الكاتب تم كتابة جمال خاشقجي.

ونشرت صفحة الرأي "جلوبال أوبنيونز"، التي يكتب فيها خاشقجي، تغريدة تحمل صورة للصفحة الموجود بها العمود وقالت: "نُبقي على مكان لجمال خاشقجي في عدد اليوم".

اقرأ أيضا:

تضارب في الروايتين الرسميتين للسعودية وتركيا بشأن خاشقجي

صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي تركيا السعودية

الخبر التالى:

بالفيديو.. فيل صغير يصدم ميلانيا ترامب في كينيا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان