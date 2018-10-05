واشنطن بوست تخصص "عمودًا شاغرًا" لجمال خاشقجي المختفي في تركيا

أسطنبول - (د ب أ)

خصصت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عمودًا شاغرًا في صفحة الرأي اليوم الجمعة، للصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى قبل ثلاثة أيام، منذ زار القنصلية السعودية في مدينة أسطنبول التركية.

وحمل العمود الشاغر عنوان "صوت مفقود" وفي المساحة المخصصة لاسم الكاتب تم كتابة جمال خاشقجي.

ونشرت صفحة الرأي "جلوبال أوبنيونز"، التي يكتب فيها خاشقجي، تغريدة تحمل صورة للصفحة الموجود بها العمود وقالت: "نُبقي على مكان لجمال خاشقجي في عدد اليوم".

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