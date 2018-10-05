بالفيديو.. فيل صغير يصدم ميلانيا ترامب في كينيا

كتب – محمد عطايا:

تعرضت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لموقف محرج أثناء زيارتها لكينيا اليوم الجمعة، بعدما صدمها فيل بقوة، فقدت على إثرها توازنها.

وتحرك الحرس الخاص لنجدة زوجة الرئيس، التي كادت أن تسقط إثر الصدمة، خلال مشاركتها في إطعام الفيلة.

ويشار إلى أنه تم التخطيط لرحلات سفاري سريعة في وقت لاحق من اليوم الجمعة، لميلانيا ترامب في كينيا، وذلك لكي تتعرف على المزيد من الخطوات التي تتخذها الدولة الواقعة شرقي أفريقيا لحفظ حيوانات الفيلة ووحيد القرن والأشكال المختلفة للحياة البرية.

وتزور ميلانيا مصر خلال الساعات القليلة القادمة، ضمن جولتها لقارة أفريقيا أكتوبر الجارى والتى تشمل عدة دول .

وبدأت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، الإثنين الماضي ، جولتها الخارجية بقارة إفريقيا، والتي تزور فيها 4 دول بدأتها بدولة غانا، وبعدها ملاوي وكينيا، بينما تنهي جولتها بالقاهرة خلال ساعات، وتعد هذه الجولة أول رحلة فردية لها كسيدة أولى، وتقود خلال جولتها حملتها "BE BEST" بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لإجراء سلسلة من اللقاءات في كل دولة تزورها.