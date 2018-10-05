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استشهاد مواطنين بينهما طفل وإصابة 45 آخرين برصاص الاحتلال شرق غزة

05:34 م الجمعة 05 أكتوبر 2018
استشهاد مواطنين بينهما طفل وإصابة 45 آخرين برصاص الاحتلال شرق غزة

أرشيفية

القاهرة - مصراوي:

استشهد مواطنان أحدهما طفل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، مساء اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.

ونقل مراسل الوكالة، عن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، استشهاد مواطنين أحدهما طفل، مجهولا الهوية، نتيجة إصابتهما برصاص قناصة الاحتلال خلال مشاركتهما في مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية للمدينة.

وتم تأكيد إصابة 45 مواطنًا آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

الاحتلال الإسرائيلي السياج الحدودي مدينة غزة فلسطين

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