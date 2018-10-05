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ميركل تتوجه إلى هولندا الأربعاء المقبل

02:18 م الجمعة 05 أكتوبر 2018
ميركل تتوجه إلى هولندا الأربعاء المقبل

إنجيلا ميركل

برلين - أ ش أ

تتوجه المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل إلى هولندا الأربعاء المقبل في زيارة تلتقي خلالها برئيس الوزراء الهولندي مارك روتا.

وقال متحدث الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل سوف تتوجه إلى هولندا الأربعاء المقبل.

وأضاف أن المحادثات الثنائية بين الجانبين ستركز على السياسة الأوروبية والأمنية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن المحادثات المشتركه تأتى في إطار الإعداد للطروحات والاقتراحات الأوربية قبيل انعقاد المجلس الأوروبي والمقرر له يومي 17 و 18 أكتوبر 2018.

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