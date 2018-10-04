مقاتلات التحالف العربى تستهدف مواقع الحوثيين بصنعاء

عدن (أ ش أ)

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن اليوم الخميس، عدة غارات جوية استهدفت مواقع مليشيا الحوثي في صنعاء.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن مصادر محلية - لم تسمها - القول إن الغارات استهدفت مواقع في جبل النهدين جنوبي العاصمة، مؤكدين سماع دوي انفجارات عنيفة من الجبل عقب الغارات مما يرجح أنها ناجمة عن استهداف مخازن أسلحة.

وأضافت المصادر إن مقاتلات التحالف استهدفت - بغارات أخرى - مواقع المليشيا في معسكر الحفا الذي تسيطر عليه المليشيا جنوبي شرق صنعاء.