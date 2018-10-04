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مسؤول بـ "فتح": القيادة والشعب الفلسطيني ما زالوا يؤمنون بطريق السلام

07:52 م الخميس 04 أكتوبر 2018
مسؤول بـ "فتح": القيادة والشعب الفلسطيني ما زالوا يؤمنون بطريق السلام

رئيس لجنة التواصل محمد المدني

رام الله (أ ش أ)

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس لجنة التواصل محمد المدني، إن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ما زالوا يؤمنون بطريق السلام ويحثون عليه.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المدني قوله ـ خلال لقائه بوفد شبابي إسرائيلي، اليوم الخميس، في مقر منظمة التحرير الفلسطينية ـ "إن التحريض علينا وعلى السلام يأتي من القيادة الإسرائيلية التي لا ترغب بتحقيق السلام".
وأضاف مخاطبا الوفد الشبابي "إن لديكم دورا هاما من خلال أنسنة هذا الصراع بنشر ثقافة السلام لدى المجتمع الإسرائيلي".
واستمع الوفد إلى محاضرة حول الواقع الفلسطيني وظروف الاحتلال وسبل تحقيق السلام مع الجانب الإسرائيلي ، وهو ما تسعى إليه القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

هذا المحتوى من

حركة فتح الشعب الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية محمد المدني

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