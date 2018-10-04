بنس: الصين تسعى للإطاحة بترامب

القاهرة - مصراوي:

اتهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الصين بالسعي لتغيير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بنس، إن جهود الصين للتدخل في الولايات المتحدة تشكل تهديدًا أكبر بكثير للبلاد من روسيا.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرج يستشهد بمقتطفات من خطاب يعتزم إلقاءه اليوم، يعتبر مايك بنس أن "محاولات التدخل الروسي" في شؤون بلاده تتلاشى مقارنة بما تقوم به الصين.

ويقول نائب الرئيس الأمريكي في الخطاب حول محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الأمريكية: "كما أخبرني مسؤول استخباراتي رفيع المستوى مؤخراً، فإن ما يفعله الروس يتلاشى أمام ما تفعله الصين في جميع أنحاء البلاد".

ووفقا لنائب ترامب، فإن بكين حشدت "عوامل التأثير المخفية" وتستخدم الدعاية لتغيير تصور الأمريكيين حول سياسة الصين.

وقال بنس، إن الصين تستخدم "دبلوماسية الديون" لنشر نفوذها.

كما أورد في كلمته معلومات من المخابرات الأمريكية ، تؤكد أن بكين تنوي الاستفادة من أي تناقضات بين السلطات الفيدرالية والمحلية في الولايات المتحدة.

وأفاد بنس بأن الصين حاولت التأثير على رجال الأعمال لإدانة السياسة التجارية الأمريكية، وأورد مثالا حديثا على ذلك قائلا: "لقد هددوا شركة أمريكية مهمة برفض منحها ترخيصا إذا لم تعارض سياسة إدارتنا".