مقتل 8 جنود في هجومين ببوركينا فاسو

واجادوجو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الأمن في بوركينا فاسو، مقتل 8 جنود على الأقل بعد هجومين على قوات أمنية شرقي البلاد خلال اليومين الماضيين.

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية عن الوزارة اليوم الخميس، أن الهجوم الأول أسفر عن مقتل جنود وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة عندما اصطدمت مركبتهم بعبوة ناسفة بين جايرى وبارتيبوبو.

ووقع الهجوم الثاني عندما هاجم عشرات المتطرفين المسلحين موقعًا للتعدين في إيناتا بمقاطعة سوم، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الدرك، وأصيب آخر واختفى ثلاثة آخرون.