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    عون يجدد مطالباته بعودة النازحين السوريين للمناطق الآمنة في بلادهم

    05:24 م الخميس 04 أكتوبر 2018
    عون يجدد مطالباته بعودة النازحين السوريين للمناطق الآمنة في بلادهم

    الرئيس اللبناني العماد ميشال عون

    بيروت (د ب أ)

    جدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الخميس، موقف لبنان الداعي إلى عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم.

    وأكد عون أن "مجموعات منهم تترك تباعا لبنان، وعلى نحو اختياري بإشراف الامن العام اللبناني، ومنذ بداية تنظيم قوافل العائدين لم يتبلغ لبنان عن وقوع اي حوادث معهم بعد عودتهم".

    وأعلن عون- في لقاء مع وفد برلماني بريطاني برئاسة السير هوجو سواير، في القصر الجمهوري في بعبدا، أن "الدولة اللبنانية لا تكره النازحين السوريين على العودة، بل تترك لهم حرية القرار، علما ان تداعيات النزوح السوري الى لبنان تشعبت واحدثت اضرارا جسيمة في مختلف الميادين".

    وشدد الرئيس عون "على عدم جواز ربط عودة السوريين الطوعية والآمنة الى بلادهم، بالوصول الى حل سياسي قد يطول الاتفاق عليه".

    ورحب عون برغبة الشركات البريطانية بالاستثمار في لبنان، مؤكداً على أن هذه الشركات ستجد مجالات عدة للاستثمار ،وفرصا اضافية من خلال الخطة الاقتصادية الوطنية.

    بيروت ميشال عون النازحين السوريين لبنان هوجو سواير

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