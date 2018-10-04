إعلامي سعودي يتهم تركيا بإخفاء خاشقجي: ترتيب لإثارة الكراهية ضد المملكة

القاهرة – مصراوي:

اتهم الإعلامي السعودي خالد المجرشي، تركيا بإخفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، وقال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "هناك ترتيب لإثارة موجة من الكراهية في الشارع التركي خاصة، والإسلامي بشكل عام، ضد السعودية".

ورأى الإعلامي السعودي أن "قصة خاشقجي لا أساس لها من الصحة"، مضيفا: المنطق يقول إنه من غير المعقول أن يذهب من كان رئيسا لتحرير جريدة مهمة ومستشارا للسفير السعودي في أمريكا وأصبح معارضا الآن، إلى القنصلية من أجل إنجاز أوراق تخص زواجه من فتاة تركية".

وتساءل "الذي يعارض سياسة بلده هل هو بحاجة إلى ختم قنصليتها على ورقة من أجل إتمام مراحل الحب بالزواج؟"

واعتبر المجرشي أن "ما حدث هو مسرحية فاشلة انقلبت ضد مؤلفيها، وأن الشعب السعودي والجهات الرسمية تطالب السلطات التركية بالإفصاح عن مكان تواجد المواطن السعودي المختفي جمال خاشقجي".

تأتي تصريحات الكاتب السعودي فيما انتشر هاشتاج "أين خاشقجي يا أردوغان"، على مواقع التواصل في السعودية.

ونفى السفير السعودي في أنقرة، وليد عبد الكريم الخريجي، علم بلاده بأية معلومات حول خاشقجي المفقود منذ يومين، مؤكدا أنهم يواصلون البحث في الموضوع.