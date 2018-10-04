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    مقتل 4 عسكريين أتراك وإصابة 5 آخرين جراء تفجير وقع شرقي البلاد

    09:45 ص الخميس 04 أكتوبر 2018
    مقتل 4 عسكريين أتراك وإصابة 5 آخرين جراء تفجير وقع شرقي البلاد

    أرشيفية

    اسطنبول - (د ب أ):

    أفادت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء بمقتل أربعة عسكريين وإصابة خمسة آخرين جراء تفجير استهدف اليوم الخميس ناقلة جنود مدرعة تابعة للجيش التركي شرقي البلاد.

    وحملت الوكالة مسلحي منظمة "حزب العمال الكردستاني" المسؤولية عن التفجير، الذي أوضحت السلطات أنه ناجم عن لغم زرعه مسلحون على جانب أحد الطرق بمنطقة غرجوش بريف ولاية باطمان.

    ووفقا لبيان نشرته الولاية، فقد أطلقت القوات المسلحة التركية عملية واسعة في المنطقة لتعقب المتورطين.

    تجدر الإشارة إلى أن تركيا تصنف منظمة "حزب العمال الكردستاني" على أنها منظمة إرهابية انفصالية.

    تركيا ناقلة جنود الجيش التركي حادث تفجير

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