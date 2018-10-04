التايمز: رئيسة الوزراء البريطانية عززت سلطتها خلال مؤتمر حزب المحافظين

لندن - (د ب أ):

علقت صحيفة تايمز البريطانية على كلمة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في مؤتمر حزب المحافظين قائلة اليوم الخميس: "لقد جاءت للفت أنظار المحافظين عن سايكو دراما خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحثهم بدلا من ذلك على تركيز انتقاداتهم على جيرمي كوربن (رئيس حزب العمال البريطاني)، ولقد نجحت، على أية حال بالقدر الذي تسمح به كلمة في مؤتمر".

ورأت الصحيفة أن كلمة ماي في المؤتمر الحزبي كانت محسوبة "وألقيت بتفاؤل".

وتوقعت الصحيفة أن تحد الكلمة من المشاحنات الموجودة داخل حزب المحافظين وأن تعزز سلطة ماي داخل الحزب "على الأقل خلال الأسابيع المقبلة".

كما رأت الصحيفة أن ماي استطاعت من خلال كلمتها توجيه رسائل لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مفادها أن "صاحب القرار الذي سيمثل بريطانيا في القمة الأوروبية المقبلة هو نفس الشخص الذي يعيش في داوننج ستريت".

وتوقعت الصحيفة أن تقوم ماي بعملها جيدا كرئيسة الحكومة البريطانية خلال القمة المقبلة وأن تعود قوية للعاصمة لندن "ولكن في ظل القلق المتزايد في القطاع الاقتصادي وفي ظل أزمة دستورية تظهر ملامحها بشكل ينذر بالخطر تعتبر الظروف الحالية لحكومة الأقلية في بريطانيا ليست طبيعية على الإطلاق".