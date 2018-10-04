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زوكربرج يبحث عن مدير لمؤسسته الخيرية برأس مال 10مليارات دولار

12:17 ص الخميس 04 أكتوبر 2018
زوكربرج يبحث عن مدير لمؤسسته الخيرية برأس مال 10مليارات دولار

مارك زوكربرج

واشنطن - (د ب أ)

يبحث مارك زوكربرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، عن مدير استثمار للإشراف على مؤسسة أعماله الخيرية، بموجب مبادرة (تشان زوكربرج)، والبالغ رأس مالها أكثر من 10مليار دولار.

ويجري زوكربرج، الذي يرأس المؤسسة بالمشاركة مع زوجته بريسيلا تشان، عملية البحث بمساعدة مسؤول التوظيف وديفيد سوينسن، المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة ييل منذ فترة طويلة، وفقًا لمصدر مطلع على المسألة. وقال المصدر إن سوينسن سيرأس لجنة الاستثمار.

وأكدت إيمي دادلي، المتحدثة باسم مبادرة تشان زوكربيرج، إجراء عملية البحث، ولكنها رفضت مناقشة التفاصيل. ورفض سوينسن الإدلاء بتعليق.

ويعكس البحث الطموحات المتزايدة للمنظمة التي تم إطلاقها عام 2015 بهدف المساعدة في مكافحة الأمراض وتحسين التعليم وإصلاح نظام القضاء الجنائي.

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