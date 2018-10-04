تركيا: جمال خاشقجي لا يزال داخل القنصلية السعودية بإسطنبول

مصراوي - وكالات

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن وزارة الخارجية التركية والسلطات المعنية تراقب قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف قالن، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي أر تي)، أن أنقرة لديها معلومات بأن خاشقجي لا يزال داخل قنصلية السعودية في إسطنبول.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة بقوله: "الخارجية التركية وقوى الأمن تتابع قضية خاشقجي، ونتابع القضية عن كثب وهنالك أعراف دولية ملقاة على عاتقنا ونأمل في إيجاد حل قريب".

وكان مسؤول سعودي صرح بأن تقارير اختفاء خاشقجي داخل القنصلية السعودية "كاذبة".

وأضاف في حديثه لوكالة رويترز أن خاشقجي زار القنصلية "لطلب أوراق متعلقة بحالته الاجتماعية وإنه خرج بعد فترة قصيرة".

وكانت خطيبة خاشقجي صرحت لقناة "تي آر تي عربي" الرسمية التركية بأنها تواصلت مع القنصلية السعودية و"قالوا إن جمال غادر المبنى، أنا معتصمة هناك وقد بحثنا عنه في كل مكان، ولو كان قد خرج فلم يخرج بنفسه، وربما تعرض للخطف".

وأبدت صحيفة واشنطن بوست، التي تنشر مقالات صحفية لخاشقجي؛ مخاوفها من اختفاءه وسط احتمالية تعرضه للاختطاف، مع عدم خروجه من مقر القنصلية السعودية في إسطنبول.