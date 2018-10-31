طهران تحتج لدى سفير الدنمارك على اتهامات بمحاولة اغتيال معارض إيراني

تل ابيب - (د ب أ)

استدعت وزارة الخارجية الايرانية اليوم الاربعاء، السفير الدنماركي لدى طهران، كما أفاد المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي.

وقال قاسمي في تصريح إنه تم استدعاء السفير الدنماركي للاحتجاج على اتهامات بلاده لطهران بالوقوف وراء محاولة اغتيال معارض إيراني في الدنمارك، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "فارس" الايرانية.

ونقل قاسمي عن السفير الدنماركي قوله خلال اللقاء، ان كوبنهاجن استدعته للتشاور، ووعد بنقل وجهة نظر ومطالب الجانب الإيراني الى بلاده.

يشار إلى أن الدنمارك اتهمت طهران بالتخطيط لشن هجمات تستهدف معارضين إيرانيين في المنفى بتلك الدولة الاسكندنافية. ورفضت إيران الاتهامات.

وهذه هي المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية التي يتم فيها اتهام إيران بمحاولة استهداف نشطاء المعارضة الإيرانية في المنفى بأوروبا. ففي يونيو ، أحبطت فرنسا محاولة إيرانية للهجوم على مؤتمر إيراني للمعارضة في باريس.