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السعودية: أمر ملكي بتعيين عدد من القضاة بديوان المظالم

08:51 م الأربعاء 31 أكتوبر 2018
السعودية: أمر ملكي بتعيين عدد من القضاة بديوان المظالم

الملك سلمان بن عبد العزيز

القاهرة - مصراوي

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أمراً ملكياً بتعيين عددٍ من القضاة بديوان المظالم السعودي.

وقال رئيس ديوان خالد بن محمد اليوسف، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس): "إن الأمر الملكي تضمن تعيين ثلاثة قضاة على درجة ( قاضي/ ب)، و قاضيين على درجة (ملازم قضائي)" .

وأضاف أن الأمر الملكي يعكس "حرص القيادة الرشيدة على مرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعم كوادره القضائية وتأهيلها".

وديوان المظالم السعودي هو هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط بالملك مباشرة.

كما تندرج أسفله عدد من المحاكم هي المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم الإدارية.

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