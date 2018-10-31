العالم في صور: المظاهرات تشتعل ضد "رئيس الكراهية".. ومهاجرو هندوراس ينتظرون الخلاص

كتب - مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم احداث الثلاثاء، من مشاهد لضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة، إلى التظاهر ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، حتى الخراب الذي خلفته عاصفة إيطاليا.