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العالم في صور: المظاهرات تشتعل ضد "رئيس الكراهية".. ومهاجرو هندوراس ينتظرون الخلاص

02:01 ص الأربعاء 31 أكتوبر 2018
العالم في صور: المظاهرات تشتعل ضد "رئيس الكراهية".. ومهاجرو هندوراس ينتظرون الخلاص

التظاهر ضد ترامب

كتب - مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم احداث الثلاثاء، من مشاهد لضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة، إلى التظاهر ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، حتى الخراب الذي خلفته عاصفة إيطاليا.

الطائرة الإندونيسية المنكوبة دونالد ترامب إيطاليا مهاجرو هدنوراس

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