مقتل رجل دين أمريكي في الكاميرون

كتب – مصراوي:

لاقى رجل دين أمريكي مصرعه في الكاميرون، نتيجة لتبادل إطلاق بين القبائل المتصارعة أصابت سيارته.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، "توفي رجل الدين متأثرا بجروحه" بعد تعرض سيارته "لإطلاق نار" الثلاثاء، في بامبوي ضاحية عاصمة باميندا.

وذكر مصدر طبي مساء الثلاثاء، أنه نقل إلى مستشفى باميندا حيث "توفي بعد الظهر" مؤكدا نبأ من مصدر أمني في ياوندي.

وقال مصدر إنساني أن منظمة "أطباء بلا حدود" تدخلت بعد الحادث لاجلاء "جرحى الهجوم" دون مزيد من التفاصيل.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نشرت تقريرًا منذ أيام، أكدت فيه أن الكاميرون تنحدر نحو المزيد من العنف، وأبرزت أن البلاد تعاني منذ عامين تقريبا من شبح اندلاع حرب أهلية بين الانفصاليين الذين يتحدثون بالإنجليزية والقوات الحكومية التي تتحدث بالفرنسية.

واستهلت الصحيفة تقريرا لها في هذا الشأن (نشرته على موقعها الالكتروني) بالإشارة إلى إعلان السلطات هناك في هذا الأسبوع عن فوز الرئيس بول بيا بولاية حكم ثانية- ليظل يحكم بلاده منذ عام 1982.