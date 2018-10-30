المبعوث الروسي للشرق الأوسط يبحث مع نائب دي ميستورا زيادة المساعدات لسوريا

موسكو - (أ ش أ)

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، اليوم /الثلاثاء/، مع نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا رمزي عز الدين رمزي، زيادة المساعدات إلى سوريا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الجانبين ناقشا الوضع في سوريا وحولها، وتم تركيز الاهتمام على تفعيل العملية السياسية على أساس مقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وأضاف البيان أن الجانب الروسي أكد ضرورة زيادة المساعدات لإعادة إعمار سوريا، بما في ذلك توفير الظروف بأسرع ما يمكن لعودة اللاجئين والنازحين.

جدير بالذكر أن التأكيد على أهمية تهيئة الظروف المناسبة للعودة الآمنة والطوعية للنازحين واللاجئين السوريين إلى الوطن، وحمايتهم من الزج بهم في صراع مسلح، والاضطهاد السياسي أو الاعتقال التعسفي، كان من بين نقاط البيان الختامي الصادر عن القمة الرباعية حول سوريا، والتي عقدت في اسطنبول يوم 27 أكتوبر الجاري بمشاركة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وبحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.