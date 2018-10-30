نائب أمريكي: لماذا تستخدم القوات الجوية كوبًا للمشروبات قيمته 1200 دولار؟

القاهرة - مصراوي

تواجه القوات الجوية الأمريكية تساؤلات كبيرة بسبب إنفاقها عشرات الآلاف من الدولارات على مدار السنوات الثلاث الماضية، على شراء أكواب كبيرة لإعادة تسخين المشروبات مثل الشاي والقهوة.

وعلى الرغم من تأكيد المسئولة البارزة بالقوات الجوية، هيزر ويلسون، في بداية الشهر الجاري على قطع الأموال المخصصة للأكواب المرتفعة التكلفة، إلا أن السيناتور الأمريكي تشاك جريسلي بعث بخطاب الأسبوع الماضي للحصول على إيضاح حول سبب إنفاق تلك الأموال بالمقام الأول.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تفاصيل خطاب السيناتور الجمهوري، وجاء فيه: "في خطابي السابق سألت عن البدائل الأرخص، وما إذا كانت هذه الأكواب مهمة من الأساس. في إجابتكم أشرتم إلى أنكم تحاولون استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنيات أخرى في محاولة لتقليل التكلفة".

وأضاف أن الإجابة التي وصلته من المسئولين بالقوات الجوية الأمريكية لم تحدد أي بدائل ممكنة لهذه الأكواب باهظة الثمن.

وفي بيان نشرته "سي إن إن"، أكد سلاح الجو الأمريكي أنه لا يتم حاليًا شراء تلك الأكواب.

واهتم السيناتور الأمريكية بالقضية بعد التقارير عن أن مجموعة جوية بقاعدة "ترافيس" استخدمت 1280 دولار على كل كوب للمشروبات في عام 2018، وهي الزيادة التي وصلت إلى مبلغ 693 دولار على كل كوب، مقارنة بعام 2016.

وفي ردها على الأمر قالت هيزر ويلسون، إن القوات الجوية أنفقت 326.785 دولار على حوالي 400 كوبًا، منذ عام 2016. ويعني ذلك أن المعدل هو 817 دولار للكوب الواحد.

وقالت ويلسون في خطابها إلى السيناتور في السابع عشر من أكتوبر: "أنت محق بشأن القلق حول التكلفة الكبيرة على الأغراض الثانوية، وأظل ممتنة لدعمك في مواجهة المشكلة".

وأكدت القوات الجوية الأمريكية أنها ستعمل على مواجهة المشكلة وذلك منذ اليوم الأول للحديث عنها مع بداية العام الجاري.