ميركل: انسحابي المنتظر من الساحة السياسية لن يضعف موقفي دوليا

برلين - (د ب أ)

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ،أن انسحابها التدريجي من الساحة السياسية ومن المناصب القيادية في ألمانيا لن يضعف موقفها التفاوضي على مسرح السياسة الدولية.

وقالت ميركل مشيرة لذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء في برلين: "أعتقد أنه لم يتغير شيء في الموقف على صعيد المفاوضات الدولية" مضيفة: "بل باستطاعتكم أن تقولوا إنه لن يتبقى لي مزيد من الوقت للتركيز على عملي كرئيسة للحكومة".

وأعلنت ميركل أمس الاثنين أنها لن ترشح نفسها مرة أخرى لمنصب رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، خلال مؤتمر الحزب المقرر في كانون أول/ديسمبر المقبل في هامبورج.

كما أكدت ميركل أنها ستنسحب من السياسة مع انتهاء فترة توليها منصب المستشارة أواخر عام 2021.

وتعتبر ألمانيا دولة محورية في الاتحاد الأوروبي حيث إنها أكثر دول الاتحاد تعدادا للسكان وأقواها اقتصادا ،مما يجعلها تلعب دورا جوهريا في أهم القضايا الحالية بما في ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد وانتخابات البرلمان الأوروبي المقررة بداية العام المقبل.

واشتهرت ميركل على صعيد السياسة الدولية بمعارضة عدد من المبادرات السياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خاصة فيما يتعلق بانسحاب بلاده من اتفاقات دولية.

كما ينتظر لألمانيا أن تتحمل مزيدا من المسؤولية على الصعيد الدولي،عندما تصبح اعتبارا من العام المقبل عضوا غير دائم بمجلس الأمن.