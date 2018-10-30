وزير خارجية ألمانيا السابق يتوقع استقالة ميركل في مايو المقبل

برلين - (د ب أ)

توقع وزير الخارجية الألماني السابق زيجمار جابريل استقالة المستشارة انجيلا ميركل من المستشارية وانهيار الائتلاف الكبير في موعد أقصاه أيار/مايو 2019.

تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب النتيجة السيئة التي مني بها حزبها في انتخابات البرلمان المحلي بولاية هيسن الألمانية أول أمس الأحد، أعلنت ميركل أمس الاثنين عزمها عدم الترشح مجددا لرئاسة حزبها المسيحي والانسحاب من الحياة السياسية بالكامل بحلول عام 2021.

وكتب الرئيس الأسبق للحزب الاشتراكي الديمقراطي في مقال بصحيفة " تسايت" في عددها الصادر غدا الأربعاء أنه من المرجح أن إعلان ميركل استقالتها من رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي كان مجرد خطوة أولى " لتمهد الطريق في النهاية، من خلال التخلي عن المستشارية أيضا، أمام تشكيل ائتلاف (جامايكا) بمشاركة تحالف ميركل المسيحي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر"

وتابع جابريل أن من المتوقع أن تتم هذه الخطوة " على أقصى تقدير بعد انتخابات برلمان أوروبا في أيار/مايو 2019، وانجيلا ميركل تعرف ما الذي تدين به لحزبها".

واستبعد جابريل في حال حدوث ذلك، أن يتم إجراء انتخابات جديدة.

كان كريستيان ليندنر رئيس الحزب الديمقراطي الحر قد حمَّل ميركل مرارا المسؤولية عن خروج حزبه من المحادثات الاستكشافية لتشكيل ائتلاف جامايكا في تشرين ثان/نوفمبر 2017، وهي الخطوة التي جعلت الحزب الاشتراكي يقدم على الدخول في ائتلاف كبير جديد مع تحالف ميركل.

ودعا جابريل حزبه الاشتراكي إلى بداية جديدة شاملة مشيرا إلى أن " المضامين في الوقت الراهن تعتبر أمورا ثانوية، لأن كل الحديث والحكم الرشيد داخل الائتلاف الكبير في مسائل تتعلق بالتقاعد والإيجارات والرعاية الصحية والعمل بدوام كامل والتدريب والمدارس ورياض الأطفال، كل هذه الأمور للأسف لم تساعد الديمقراطية الاشتراكية"، وطالب حزبه بانتهاج " واقعية اشتراكية ذات صبغة راديكالية".

وأعرب جابريل عن اعتقاده بأن على الحزب الاشتراكي أن يعيد هيكلة عمله الحزبي بشكل جذري، ورأى أنه بالاستعانة بمئة " من الشباب المؤثرين الذين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي ليلا ونهارا، سنكون في وضع أفضل من الاستعانة بضعف هذا العدد من موظفين يديرون مجموعات مصالح ويوازنون بينها داخل الحزب".