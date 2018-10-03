"الناتو" يدعو روسيا للالتزام بمعاهدة الأسلحة النووية

بروكسل - (أ ش أ)

طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، روسيا بأن تثبت التزامها بمعاهدة تاريخية لخفض الأسلحة النووية، وسط تزايد القلق إزاء منظومة صواريخ روسية جديدة.

وقال ستولتنبرج - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إن معاهدة 1987 التي وقعها الرئيس الأسبق رونالد ريجان والزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشيف لا تزال حجر الأساس للأمن الأوروبي.

وأضاف أمين عام "ناتو" : "إننا جادون جدًا بشأن مخاوفنا وجادون جدًا عندما ندعو روسيا للالتزام بمعاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى بطريقة شفافة ويمكن التحقق منها".

وتتهم الولايات المتحدة روسيا بانتهاك المعاهدة خلال العامين الماضيين بسبب نشر موسكو منظومة صواريخ تطلق من الأرض.