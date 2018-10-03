الإفراج عن 20 سجين سياسي في دولة جنوب السودان

جوبا - (د ب ا)

أصدر سيلفا كير رئيس جنوب السودان اليوم الأربعاء قرار باطلاق سراح 20 سجين سياسي كبادرة حسن نوايا ، بعد وقت وجيز من توقيع اتفاق السلام مع زعيم المتمردين ريك مشار.

ونقلت إذاعة الدولة اليوم منطوق المرسوم الرئاسي بالافراج عن السجناء السياسيين.

وتحتجز سلطات جنوب السودان عددا غير معروف من السجناء السياسيين فى زنازين عسكرية سرية عبر العاصمة جوبا، ومدن أخرى فى الدولة الواقعة فى شرق أفريقيا.

ووقع كير ومشار اتفاق سلام نهائي فى منتصف الشهر الماضي بعد أسابيع من المفاوضات، بهدف انهاء خمس سنوات من الحرب الأهلية.

ويسمح الاتفاق بتشكيل حكومة انتقالية، وعودة مشار إلى منصبه كنائب للرئيس.

وانهارت اتفاقات سابقة بعد اخفاق أطراف الصراع فى احترامها بينما تم انتهاك عدة اتفاقات خاصة بوقف اطلاق النار.