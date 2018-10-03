بوتين: روسيا تعول على عدم نشوب أي قتال واسع النطاق في سوريا

موسكو - (أ ش أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تعول على عدم نشوب أي أعمال قتالية واسعة النطاق في سوريا، مضيفا "نحن نواصل العمل معا.. وذلك لأنه لا داع للقتال من أجل القتال، الآليات التي اخترناها لتحقيق هذه الأهداف تعمل بشكل فعال".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الروسي مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، ونقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عقب جلسة مباحثات جمعتهما.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تعتزم مواصلة القيام بأنشطة مشتركة مع تركيا في سوريا بما في ذلك الدوريات، مرحبًا بعق المباحثات مع المستشار النمساوي في ثاني زيارة له لى بطرسبورج، في إطار اتصالات المكثفة على أعلى المستويات السياسية في سبيل خلق المناخ المناسب للأعمال التجارية من أجل التنمية الشاملة للعلاقات بين الدول.

ودعا بوتين، الأوروبيين للمشاركة في عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، قائلًا "أوروبا مهتمة إلى درجة كبيرة في عودة اللاجئين، بحسب حساباتنا، خلال أقل من عام عاد قرابة 150 ألف لاجئ إلى منازلهم، وفي حال عملنا معًا على تقديم المساعدة الأساسية - إعادة بناء شبكات الصرف الصحي، والمياه، والمجاري، والكهرباء، وإعادة بناء البنية التحتية إلى من شأنها تسهيل وصول السلع والأدوية، وخلق ظروف لعيش الناس بشكل طبيعي والعودة إلى منازلهم، ألا تهتم أوروبا بذلك؟".

وأشار الرئيس الروسي إلى وجود ملايين اللاجئين في مخيمات بلبنان وتركيا والأردن، وأنه "بإمكانهم العودة إلى منازلهم وبذلك لن يشكلون عبئًا إضافيًا كمهاجرين محتملين للدول الأوروبية"، وتابع: "دعونا نعمل معا لتسوية هذه المشاكل التي لا تعتبر مكلفة وصعبة لكنها لحد كبير لكنها مهمة لفئة محددة من الناس".

من جانبه، أعرب المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، عن أمله في إخراج القوات الأجنبية من سوريا، بما فيها الإيرانية في أقرب وقت، وكذلك تحقيق "تسوية إيجابية" للأزمة الأوكرانية.