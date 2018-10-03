وزير الخارجية الأمريكي "متفائل" بتحقيق تقدم في زيارته لكوريا الشمالية

واشنطن - (أ ش أ)

أعرب وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو اليوم الأربعاء عن تفاؤله بأن تحقق زيارته المزمعة إلى بيونج يانج الأسبوع المقبل تقدما في سبيل عقد قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون وتمهيد الطريق لنزع السلاح النووي الكوري الشمالي.

وقال بومبيو - في مؤتمر صحفي بالوزارة - "سعيد للغاية بعودتي إلى هناك من أجل الحصول على فرصة للاستمرار في تحقيق تقدم في الالتزامات التي قطعها الزعيم كيم والرئيس ترامب في سنغافورة في الأسبوع الثاني من يونيو"، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأضاف "متفائل بأننا سنخرج من ذلك بتفاهمات أفضل وخطة إلى الأمام لا من أجل القمة بين الزعيمين فحسب بل أيضا من أجل استمرارنا في جهود تمهيد الطريق لنزع السلاح النووي".

ورفض وزير الخارجية الأمريكي التعليق على الإشارات السلبية الصادرة من كوريا الشمالية ومن بينها قولها إن الولايات المتحدة محجمة عن الموافقة على إعلان نهاية الحرب الكورية دون أن تحصل على تنازلات كبرى.

كما نفى ما يقال عن وجود خلافات بينه وبين الرئيس ترامب بشأن جدول زمني للتخلص من البرنامج النووي الذي يمكن أن يهدد الولايات المتحدة.

وجدد بومبيو تأكيده على أن العقوبات الدولية على كوريا الشمالية ستظل قائمة في الوقت الحالي، مضيفا أن هناك تأييدا بالإجماع على ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي حتى وإن كانت لدى روسيا والصين بعض المقترحات بشأن إمكانية البدء في دراسة الوقت المناسب لتخفيف تلك العقوبات.