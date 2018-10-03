وزير داخلية لبنان: رد فعل الدولة تجاه تهديدات إسرائيل كان ممتازا

بيروت - (أ ش أ)

أعرب وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، عن تأييده لموقف الرئيس اللبناني ميشال عون بوصفه ممثلا للدولة، في مواجهة التهديدات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضد لبنان، مشيرا إلى أن رد الفعل اللبناني الرسمي كان ممتازا.

وقال الوزير المشنوق – في تصريحات له اليوم عقب لقاء مع الرئيس عون بقصر بعبدا الرئاسي – إن رد فعل الدولة اللبنانية تجاه التهديدات الإسرائيلية، يؤكد مدى أهمية وضرورة وجود الدولة وفاعليتها وقدرتها على التحرك للدفاع عن سيادة لبنان واستقراره.

وأضاف: "التهديدات الإسرائيلية موضوع سياسي بحت، وأنا بشكل شخصي، أعتقد أنه لن يحدث أي شيىء، وأن تلك التهديدات لن تسفر عن شيىء".

وأكد أن لبنان يشهد حاليا استقرارا أمنيا بصورة كبيرة عن الكثير من دول العالم المتقدم، وأنه لن يكون هناك اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع للنظر في ما يتعلق بالأوضاع الأمنية على الصعيد الداخلي، وفي حال عقد اجتماع للمجلس، فإنه سيكون للنظر في التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان.

وأشار وزير الداخلية اللبناني إلى أن الاهتمام الرئيسي لدى رئيس الجمهورية يتركز على الأوضاع الاقتصادية في هذه المرحلة، وأن هذا الملف يتقدم غيره من الملفات لدى الرئيس ميشال عون.

ولفت إلى أن اللقاء بينه ورئيس الجمهورية، تناول أزمات مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، وآخرها المشكلة التي طرأت بين عدد من الأجهزة الأمنية العاملة داخل المطار على خلفية تضارب الصلاحيات والاختصاصات، مشيرا إلى أن "عون" وعد بالتدخل لمعالجة هذا الأمر بصورة نهائية تقوم على الإنصاف، خاصة وأنه مهتم جدا بأمن المطار والمسافرين وانتظام حركة السفر.

وأكد وزير الداخلية أنه لا يوجد صراع بين الأجهزة الأمنية في مطار بيروت، وأن ما جرى قبل نحو 10 أيام، كانت إشكالية بين تلك الأجهزة بسبب نص المرسوم الخاص بالمسئوليات (الاختصاصات) في المطار، والذي يتضمن عبارات تفتح الباب أمام الكثير من الاجتهادات ومن ثم يتسبب في العديد من المشاكل بين الأجهزة الأمنية المتعددة.