الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصداقة مع إيران

واشنطن - (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، انسحاب بلاده من معاهدة الصداقة الموقعة مع إيران عام 1955.

وقال بومبيو - خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة (الحرة )الأمريكية - إن الطريقة الوحيدة لحل الخلافات مع إيران هي أن توقف أعمالها الإرهابية حول العالم، مضيفا أن إيران تستغل المحكمة الدولية في لاهاي لأغراض دعائية.

وكانت المحكمة الدولية قد طلبت من الولايات المتحدة ضمان عدم تأثير العقوبات ضد إيران على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني، وقال القاضي عبد القوي أحمد يوسف رئيس المحكمة - التي تتخذ من لاهاي مقرا لها "إن المحكمة تعلن بالإجماع أنه على الولايات المتحدة، إلغاء كل عراقيل تفرضها الإجراءات التي أعلنت في الثامن من مايو الماضي على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلى إيران.

ووصف السفير الأمريكي في امستردام، بيت هوكسترا، طلب المحكمة بأنه "لا قيمة له"