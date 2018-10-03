فضيحة جنسية تهز العائلة الحاكمة في قطر..ومغرّدون "كارثة لا تُغتفر"

كتبت - رنا أسامة:

أثار تسجيل صوتي مُسرّب لمكالمة هاتفية تجمع بين عبدالله العذبة، مستشار تميم بن حمد ورئيس تحرير صحيفة العرب القطرية، وغالية بنت محمد آل ثاني، ابنة عم أمير قطر، حالة استياء واسعة بين القطريين على مِنصات التواصل الاجتماعي، مُطالبين بمحاسبة العذبة الذين أجمعوا أنه "لا يُمثّل الشعب القطري ويُسيء لهم".

بدأ الأمر بتغريدة نشرها المُغرّد الإماراتي حمد المزروعي، يوم 28 سبتمبر الماضي، تتضمن تسجيلًا صوتيًا لمكالمة هاتفية بين الاثنين تتضمن ألفاظًا جنسية خادشة للحياء.

بحسب التسجيل، طلب العذبة من غالية- وزير الصحة السابقة في قطر- مقابلته في إحدى الفنادق. الأمر الذي قابلته بالرفض، قائلة "يا بيبي الفنادق فيها عناصر من الجماعة وكاميرات"، وفق قولها.

بعد أيام، نشر المزروعي ما وصفه بـ"الجزء الثاني" من المكالمة الهاتفية. وبدأت بإلقاء العذبة التحية على غالية قائلًا "يا مرحبًا بنت محمد". وجاء حديث ابنة عم أمير قطر بالإنجليزية أغلب الوقت.

وبعد تبادل المزاح وجهت له العذبة سؤالًا "هل السيدة الأولى على تواصل معك؟"، فيما يبدو أنها إشارة إلى الشيخة موزة بنت ناصر، والدة أمير قطر.

فردّ عليها العذبة: "أعلم ما تقصدينه لكني لست من النوع الذي يعجبها"، فقالت له إنه فهم مقصدها خطأ، ونادته بـ"بيبي". وواصلت حديثها مشيرة إلى أنها "تعرف النوعية الذين يعجبون السيدة الأولى، لأنها تربطها بها علاقة قوية وهم أصدقاء"، بحسب التسجيل.

وسُرعان ما شنّ القطريون حملة استنكار واستياء واسعة تحت هاشتاج #العذبة_شفايفك_كارثة، الذي تصدّر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا في الخليج.

قالت إحدى القطريات: "العذبة فضحنا وأتمنى يُحاسب".

واعتبره آخر أنه "لا يمثل وجهة نظر الحكومة"، واصِفًا الأمر بأنه "كارثة لا تُغتفر".

وأعرب ثالث عن استيائه من التسجيل، مُغرّدًا "مقطع تستحي وأنت تسمعه، وتستحي أكثر إذا عرفت أن هالشخص مستشار لأمير قطر".

وتابع "لكِ الله يا قطر والله يخلصك من هالعينات وأمثاله اللي يسيئون لبلدنا".

الأمر الذي اتفق معه آخر قائلًا "ما يقوم به لا يُرضي أي مواطن قطري"، في إشارة إلى العذبة.

فيما استنكرت إحداهن من فكرة التجسّس، مُشكّكة في صحة التسجيل في سؤال وجّهته للمزروعي "هل المقطع متأكد من صحته وسمعت العذبة وهو يقول هذا الكلام؟".

وأضافت "مهما يكن خِصمك فليس لك أحقية أن تتبع عورته، وأبشر بقول الرسول (من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته)".

واعتبر أحد القطريين أن "العذبة رجل ساقط أخلاقيًا وفكريًا".

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يُثير فيها المزروعي جدلًا بتغريداته المثيرة للجدل، لاسيّما وأنها تطال العائلة الحاكمة في قطر.

أبرز هذه التغريدات الجدلية كانت تغريدة نشرها المزروعي في يناير الماضي، حملت صورة للشيخة موزة مُرفقة بتعليق: "أموت في أمك يا تميم"، ما أثار استياء الشارع الخليجي، الذي اعتبرها إهانة وتطاول على والدة أمير قطر.

يأتي ذلك في ظل الأزمة الخليجية المُستعرة منذ أكثر من 500 يوم، بعد أن قطعت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتهم الدبلوماسية وروابطهم التجارية مع قطر، متهمين إياها بدعم وتمويل الإرهاب. الأمر الذي تواصل الدوحة نفيه وإنكاره بشدة، وتتهم الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب بفرض حصار ينتهك سيادتها.