رئيس سويسرا يجلس على الرصيف لمراجعة كلمته في الأمم المتحدة

القاهرة - مصراوي:

أثارت صورة الرئيس السويسري في الولايات المتحدة حماسة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين علقوا على مدى تواضع آلان بريسيه.

ظهر بريسيه في الصورة وهو يجلس على رصيف الأمم المتحدة في نيويورك وهو يراجع كلمته التي يستعد لإلقائها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مع بيرسيه، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وتركزت مباحثاتهما على المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الاستثمارات ومجالات أخرى.

وأشاد مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي بتواضع الرئيس السويسري الذي بدا جليا في الصورة.

وكتب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة معتز عبد الفتاح على فيسبوك معلقا على الصورة: "الرجل ده رئيس سويسرا.. قاعد على الرصيف زي أيام الجامعة... بيراجع الخطبة بتاعته اللي هايقولها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة."

وأضاف: "القوي بسيط... الطبيعي بسيط... الجاد بسيط. المتصنع مكلكع ومدعي ومبالغ فيه."

كان بيرسيه انتخب في 6 ديسمبر عام 2017، وبدأ تولي مهام منصبه من يناير 2018.

ويتقلد أعضاء الحكومة السويسرية منصب الرئيس بشكل دوري لمدة سنة واحدة.