طائرة أردنية خاصة تقل نجلي الرئيس اليمني السابق إلى عمان

صنعاء - (د ب أ):

أقلعت طائرة أردنية خاصة، مطار صنعاء، اليوم، وعلى متنها نجلي الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.

وقال مصدر محلي مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن طائرة أردنية خاصة أقلعت من مطار صنعاء وعلى متنها نجلي صالح، مدين علي عبدالله صالح، وصلاح علي عبدالله صالح.

وأوضح المصدر، أن الطائرة توجهت إلى العاصمة الأردنية عَمَّان.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الحوثيون الافراج عن نجلي صالح.

وبحسب المصدر، جاءت عملية الإفراج بعد وساطة عٌمانية.

واعتقل الحوثيون نجلي صالح بعد مقتل والدهما على يد الحوثيين في ديسمبر الماضي في صنعاء.