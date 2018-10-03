وزير مالية جنوب افريقيا: تم إقالتي من منصبي لرفضي الانصياع للقواعد

جوهانسبرج - (د ب أ):

قال وزير المالية الجنوب افريقي نهلانهلا نيني في تحقيق خاص بقضية فساد اليوم الأربعاء إن الرئيس السابق جاكوب زوما أقالني بعد "رفضي قبول القواعد " المتبعة في مشاريع كانت ستفيد أصدقاء زوما.

يشار إلى أن نيني من بين المسؤولين البارزين الذين سيشهدون حتى الآن في التحقيق المسمى بـ "الاستيلاء على الدولة"، الذي يحقق في التأثير المزعوم على التعيينات الحكومية والعطاءات من قبل أسرة جوبتا الهندية الثرية وغيرها من المقربين لزوما.

وقال نيني اليوم الأربعاء: "أؤمن أنه تم الإطاحة بي من منصبي وزيرا للمالية لرفضي الانصياع للقواعد الخاصة بمشاريع معينة. وفي ضوء الفهم المتأخر للوضع، يبدو أن هذه المشاريع كانت ستفيد عائلة جوبتا وغيرها من المقربين لرئيس البلاد آنذاك".

وأعيد تعيين نيني – الذي شهد عزله تراجعا للراند في 2015 واثارت جدل هائل في البلاد- وزيرا للمالية العام الجاري من قبل الرئيس الجديد سيريل رامافوسا الذي أمر باتخاذ إجراءات صارمة على الفساد.

واضطر زما للاستقالة في شباط/فبراير عقب زيادة الغضب بعد مزاعم الفساد خلال فترتي ولايته.

ونفى زوما وأسرة جوبتا ارتكاب أي مخالفات.

وقال نيني إنه كان يعتقد أن رفضه التوقيع على اتفاق نووي هائل هو ما أدى لعزله.

وبشكل منفصل، يحاكم زوما في مجموعة قضايا قائمة منذ فترة طويلة ترجع لعام 1999 بشأن مزاعم بدفع رشى في صفقة أسلحة بقيمة عدة مليارات من الدولارات.