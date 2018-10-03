الحلبوسي يدعو الدول العربية لوضع برنامج موحد لمواجهة الإرهاب

كتبت - إيمان محمود:

دعا محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، إلى وضع برنامج عربي موحد ملزم للجميع لمواجهة الإرهاب.

وطالب الحلبوسي، بضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.

وفيما يتعلق بملف إعادة إعمار العراق، قال إن البرلمان العربي يبذل جهودا واضحى في هذا الملف الهام في هذه المرحلة التي يمر بها العراق، بعد انتصاره على داعش.

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك تلبيةً لدعوة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي.

والتقى الحلبوسي عددا من البرلمانيين المصريين، وأكد خلال اللقاء انفتاح جمهورية العراق في علاقاتها الخارجية مع جميع الدول وخصوصا مع المؤثرة منها في الساحة السياسية.

ومن المقرر أن يستقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم، بمقر المجلس، محمد الحلبوسى رئيس البرلمان العراقى، وذلك على هامش زيارته للقاهرة للمشاركة فى أعمال مؤتمر البرلمان العربى.