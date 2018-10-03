عزام الأحمد يدعو لفضح أي طرف يفشل جهود المصالحة الفلسطينية

كتبت - إيمان محمود:

دعا عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، لتكثيف الجهود العربية وإدانة وفضح أي طرف فلسطيني يفشل جهود المصالحة ويضر بالقضية الفلسطينية.

وأشاد بالجهود التي تبذلها مصر من أجل القضية الفلسطينية، مرحبا بكافة الجهود العربية او الدولية التي لا تتعارض مع الجهود المصرية.

وطالب الأحمد، الشعب العربي بالتصدي للمخطط الامريكي في فلسطين، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر على القضية الفلسطينية من إسرائيل نفسها.

وأكد أهمية تمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " اونروا" من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، بعد وقف الولايات المتحدة الامريكية مساهمتها في الموازنة.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان العربي، التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.