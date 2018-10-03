ثوران بركان جبل سوبوتان بجزيرة سولاويسي الإندوينسية

جاكرتا - (د ب أ):

قالت هيئة إدارة الكوارث في إندونيسيا، إن بركان جبل سوبوتان في جزيرة سولاويسي ثار، اليوم الأربعاء، وقذف رمادا بارتفاع 4 كيلومترات.

وذكر المتحدث باسم الهيئة سوتوبو نوجروهو إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات وإن الرماد لا يشكل تهديدا لحركة الطيران.

ويأتي ثوران البركان بعد أيام من زلزال مدمر وأمواج مد عاتية (تسونامي) أسفرا عن مقتل مئات الأشخاص، فضلا عن دمار واسع.