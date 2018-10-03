المبعوث النووي الأمريكي يرافق بومبيو عند زيارته إلى كوريا الشمالية

سول - (أ ش أ):

يرافق المبعوث النووي الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، ستيفن بيجون، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته إلى كوريا الشمالية الأحد المقبل.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المبعوث بيجون قوله خلال فعالية احتفالية يوم التأسيس الوطني لكوريا الجنوبية، إنه سيرافق الوزير بومبيو.

ومن المنتظر أن يزور الوزير بومبيو اليابان في يوم 6 أكتوبر، وكوريا الشمالية في يوم 7 أكتوبر، وكوريا الجنوبية في يومي 7 و8 أكتوبر، والصين في يوم 8 أكتوبر.

وتأتي زيارة بيجون إلى كوريا الشمالية، لأول مرة منذ تعيينه مبعوثا خاصا في يوم 10 سبتمبر الماضي.

وسبق أن اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية في أعقاب قمة بيونج يانج بين الكوريتين، على كوريا الشمالية إجراء مفاوضات على مستوى العمل بين بيجون ونظيره الكوري الشمالي في فيينا في النمسا في أسرع وقت ممكن بهدف اكتمال نزع السلاح النووي بحلول يناير 2021.