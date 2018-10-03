حول العالم في 24 ساعة: اختيار برهم صالح رئيسًا للجمهورية العراقية
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، اختيار برهم صالح رئيسًا للجمهورية العراقية، وقبول ماكرون لاستقالة وزير الداخلية وسط انتقادات من المعارضة، وإضراب في مرافق "أونروا" بقطاع غزة احتجاجا على تسريحها موظفين.
الأخبار المتعلقة
-
تحالف "البناء" العراقي يأمل في تشكيل الحكومة خلال 30 يوما
-
أهم التصريحات في 24 ساعة: تركيا تعرف كل إرهابي في إدلب
-
انتقادات للشرطة الألمانية بعد العنف المفرط في اعتقال سارق (فيديو)
-
ماكرون يقبل استقالة وزير الداخلية وسط انتقادات من المعارضة
-
الرئيس العراقي الجديد: سأكون رئيسًا لكل العراقيين وليس لفئة أو جهة
-
من هو رئيس العراق الجديد؟
-
51
-
34
-
33
-
27
-
25
-
24
-
21
-
21
-
20
-
20
إعلان