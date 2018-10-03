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    حول العالم في 24 ساعة: اختيار برهم صالح رئيسًا للجمهورية العراقية

    01:00 ص الأربعاء 03 أكتوبر 2018
    حول العالم في 24 ساعة: اختيار برهم صالح رئيسًا للجمهورية العراقية

    برهم صالح

    القاهرة - مصراوي:

    شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، اختيار برهم صالح رئيسًا للجمهورية العراقية، وقبول ماكرون لاستقالة وزير الداخلية وسط انتقادات من المعارضة، وإضراب في مرافق "أونروا" بقطاع غزة احتجاجا على تسريحها موظفين.

    تسونامي إندونيسيا زلزال الشرطة الألمانية اعتقال سارق أونروا إيمانويل ماكرون جيرارد كولومب استقالة وزير الداخلية برهم صالح البرلمان العراقي
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