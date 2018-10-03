حول العالم في 24 ساعة: اختيار برهم صالح رئيسًا للجمهورية العراقية

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، اختيار برهم صالح رئيسًا للجمهورية العراقية، وقبول ماكرون لاستقالة وزير الداخلية وسط انتقادات من المعارضة، وإضراب في مرافق "أونروا" بقطاع غزة احتجاجا على تسريحها موظفين.