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    أهم التصريحات في 24 ساعة: تركيا تعرف كل إرهابي في إدلب

    01:30 ص الأربعاء 03 أكتوبر 2018
    أهم التصريحات في 24 ساعة: تركيا تعرف كل إرهابي في إدلب

    وزير الخارجية السوري وليد المعلم

    القاهرة – مصراوي

    قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن تركيا تعرف كل إرهابي موجود في مدينة إدلب، بينما صرح وزير الخارجية سامح شكري بأن مصر تبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وهدد الرئيس اللبناني ميشال عون بأن بلاده سوف تواجه أي اعتداء إسرائيلي ضد سيادته.

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