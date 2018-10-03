أهم التصريحات في 24 ساعة: تركيا تعرف كل إرهابي في إدلب

القاهرة – مصراوي

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن تركيا تعرف كل إرهابي موجود في مدينة إدلب، بينما صرح وزير الخارجية سامح شكري بأن مصر تبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وهدد الرئيس اللبناني ميشال عون بأن بلاده سوف تواجه أي اعتداء إسرائيلي ضد سيادته.