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الطقس السيئ يضرب إيطاليا.. مصرع 4 أشخاص و75% من فينسيا باتت تحت الماء

08:16 م الإثنين 29 أكتوبر 2018
الطقس السيئ يضرب إيطاليا.. مصرع 4 أشخاص و75% من فينسيا باتت تحت الماء

أرشيفية

روما - (أ ش أ)

لقى 4 أشخاص مصرعهم فى حوادث متفرقة بسبب سوء الاحوال الجوية بالمناطق الوسطى والجنوبية من ايطاليا .

وذكرت قناة // يورونيوز// الاخبارية الاوروبية اليوم الاثنين ان وكالة الحماية المدنية الايطالية اصدرت تحذيرا للمواطنين بضرورة توخي الحذر بسبب الرياح العاتية التى ادت الى سقوط امطار غزيرة وعواصف شديدة فى اغلب انحاء البلاد .

واضافت الشبكة الاوربية ان شخصين لقيا حتفهما بعد سقوط شجرة على سيارة كانا يستقلانها جنوب روما ، ولقى شخص ثالث مصرعه لذات السبب فى نابولى ، فيما قتل الرابع فى ظروف مشابهة.

وقالت الشبكة الاوربية ان السلطات الايطالية اغلقت المدارس والمنتزهات فى روما بسبب سقوط عشرات الاشجار ، كما نصحت المواطنين بعدم الخروج من منازلهم الا فى حالات الضرورة القصوى .

على صعيد متصل ، اكدت السلطات المحلية ان 75 فى المائة من فينسيا اصحبت مغمورة تحت الماء .

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إيطاليا سوء الاحوال الجوية الطقس التقلبات الجوية

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