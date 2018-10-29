جثتان في نهر هودسون.. أول إجراء من السعودية بعد مقتل مواطنتين في نيويورك

كتب- مصراوي:

أصدرت القنصلية العامة السعودية في ولاية نيويورك الأمريكية بيانًا، كشفت فيه أن التقرير الطبي الخاص بوفاة مواطنتين لم يصدر حتى الآن.

وبحسب فضائية "الإخبارية" السعودية، أعلن القنصلية العامة في نيويورك، تعيين حامي لمتابعة المستجدات، وما حدث حتى الآن للشقيقتين.

وأعلنت الشرطة الأمريكية العثور على شقيقتين سعوديتين مقتولتين في ولاية نيويورك، فيما أكدت القنصلية السعودية في نيويورك أنها تتابع مع السلطات هناك التحقيق عن كثب.

وقالت الشرطة الأمريكية إنه تم العثور على جثتي السيدتين في نهر هدسون بولاية نيويورك الأمريكية الأربعاء الماضي.

وذكرت الشرطة أنها عثرت على الجثتين مقيدتين على شاطئ النهر في منطقة ريفرسايد بارك في نيويورك، وأن التحقيق مستمر لمعرفة أسباب الجريمة.

وأكدت الشرطة أن إحدى الضحيتين تبلغ 16 عاما والثانية 22 عاما، وهما شقيقتان وتقيمان في فيرفاكس بولاية فيرجينيا.