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    الأمم المتحدة تدين الهجوم على بلدة الفقهاء بوسط ليبيا

    07:26 م الإثنين 29 أكتوبر 2018
    الأمم المتحدة تدين الهجوم على بلدة الفقهاء بوسط ليبيا

    الامم المتحدة

    جنيف - (أ ش أ)

    أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الاعتداء الدامي الذى تعرضت له بلدة الفقهاء في وسط ليبيا .

    وقالت البعثة في بيان لها اليوم الاثنين - نقلا عن السلطات المحلية هناك - إنه عمل انتقامي وحشي نفذه تنظيم داعش وأسفر عن مقتل 4 مدنيين تم إعدام اثنين منهم أمام العامة بينما تم خطف 9 آخرون على الأقل .

    وأعربت البعثة في البيان عن تعازيها لأسر الضحايا،ودعت إلى الإفراج الفوري عن المخطوفين وعودتهم إلى أسرهم بشكل أمن .

    ودعت البعثة الأممية ، أطراف النزاع بوجوب التزامهم بحماية المدنيين والكف فورا عن استهداف المدنيين والأهداف المدنية امتثالا للقانون الإنساني الدولي .

    كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء الوضع الأمني الذى يزداد هشاشة في وسط ليبيا ودعت الليبيين إلى وضع خلافاتهم جانبا والتعاون على دحر التهديد الارهابي الذي يهدد استقرار وأمن بلادهم .

    هذا المحتوى من

    Asha
    الأمم المتحدة ليبيا تنظيم داعش بلدة الفقهاء الإرهاب
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