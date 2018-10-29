الأمم المتحدة تدين الهجوم على بلدة الفقهاء بوسط ليبيا

جنيف - (أ ش أ)

أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الاعتداء الدامي الذى تعرضت له بلدة الفقهاء في وسط ليبيا .

وقالت البعثة في بيان لها اليوم الاثنين - نقلا عن السلطات المحلية هناك - إنه عمل انتقامي وحشي نفذه تنظيم داعش وأسفر عن مقتل 4 مدنيين تم إعدام اثنين منهم أمام العامة بينما تم خطف 9 آخرون على الأقل .

وأعربت البعثة في البيان عن تعازيها لأسر الضحايا،ودعت إلى الإفراج الفوري عن المخطوفين وعودتهم إلى أسرهم بشكل أمن .

ودعت البعثة الأممية ، أطراف النزاع بوجوب التزامهم بحماية المدنيين والكف فورا عن استهداف المدنيين والأهداف المدنية امتثالا للقانون الإنساني الدولي .

كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء الوضع الأمني الذى يزداد هشاشة في وسط ليبيا ودعت الليبيين إلى وضع خلافاتهم جانبا والتعاون على دحر التهديد الارهابي الذي يهدد استقرار وأمن بلادهم .