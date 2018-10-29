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مسؤولون أمريكيون: 5 آلاف جندي ينتشرون على الحدود مع المكسيك

08:00 م الإثنين 29 أكتوبر 2018
مسؤولون أمريكيون: 5 آلاف جندي ينتشرون على الحدود مع المكسيك

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ)

أعلن مسؤولون أمريكيون، اليوم الاثنين، أن حوالي 5 الآف جندي سيتم نشرهم على الحدود المكسيك للمساعدة في التعامل مع قافلة المهاجرين غير الشرعيين التي تتقدم شمالا نحو الولايات المتحدة.

وقال المسؤولون - في تصريحات أوردتها قناة ( الحرة ) الأمريكية - إن أولى طلائع العسكريين قد تتوجه إلى المنطقة غدا الثلاثاء.

وأشاروا إلى أن الجنود الذين سيرسلون إلى الحدود ليسوا ضمن قوات مقاتلة بل قوات تقدم الدعم اللوجستي وغيره وتضم مهندسين وطواقم طبية، وستعزز هذه القوات جهود ما يقرب من ألفي عنصر من قوات الحرس الوطني المنتشرة في المنطقة هناك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر، في وقت سابق اليوم، قافلة المهاجرين القادمة من أمريكا الوسطى من أنها ستمنع من دخول الولايات المتحدة، مؤكدا أن هناك الكثير من عناصر العصابات وبعض الأشخاص السيئين جدا ضمن القافلة المتوجهة نحو حدودنا الجنوبية.

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